Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu

31.05.2022 17:28
Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize giren Cenk Ayhan isimli çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denize giren Cenk Ayhan isimli çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Kayıkhane mevkiinde meydana gelen olayda, denize giren çocuğun boğulduğu ihbarı üzerine, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Çevredekilerden bilgi alınırken, olay yeri tespit edildi. Olay yerine gelen balıkçılar tarafından fark edilen 14 yaşındaki Cenk Ayhan, bir vatandaş tarafından sudan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine sevk edilen çocuk hayatını kaybetti. - BURSA

Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu
Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu
Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te denize giren çocuk boğuldu - Son Dakika


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