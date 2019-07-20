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Gemlik’te dönüşüm başlayacak

8 dakika önce

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Gemlik'in yeni gelişim alanlarına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, 6 mahalleyi içinde barındıran 40 hektarlık bir alanın dönüşümü için çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

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Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Gemlik'in yeni gelişim alanlarına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, 6 mahalleyi içinde barındıran 40 hektarlık bir alanın dönüşümü için çalışmalar yürüteceklerini aktardı.
Gemlik, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:42 
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