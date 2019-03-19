Gemlik'te Düdükler Çalmaya Başladı
33 dakika önce
İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de hayata geçirdiği gece bekçiliği uygulaması Bursa'nın Gemlik ilçesinde de başladı.
İçişleri Bakanlığı
'nın Türkiye
'de hayata geçirdiği gece bekçiliği uygulaması Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde de başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından istihdam edilen gece bekçilerinden 10'u görev yapmak üzere Gemlik'te görevlendirildi. Gemlik gecelerinin huzur ve güvenliği için canla başla mücadele eden gece bekçileri ilk düdüklerini çalmaya başladı. Gemlik emniyetine katkı büyük sağlaması beklenen gece bekçileri emniyet personeli ile koordineli çalışarak polis teşkilatının görünürlüğünü artırarak sokaklarda huzur ve asayişi temin edecek. Bekçiler, asayişe müessir meydana gelebilecek suçların önlenmesi, azaltılması için çalışacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:07 Kaynak: İHA
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