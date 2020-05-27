Gemlik'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, kontrol noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta bulunan R.H, R.Ö. ve İ.T'ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için para cezası uyguladı.

Otomobilde 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, bu kişilerden birinin üzerinde iç çamaşırına gizlediği aynı uyuşturucudan birer gram olmak üzere 39 paket daha buldu.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.