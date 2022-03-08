Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor

08.03.2022 14:01
Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Bülent T. ve Arıshan B. ile başka bir davada tutuklu yargılanan tutuksuz sanık Ümit K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Özcan Vergili'nin yakınları, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Arıshan B'nin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", Bülent T'nin "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" ve "kasten öldürmeye azmettirme", Mehmet Ali O'nun "yaralama", Ümit K'nin "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, bazı diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Arıshan B, maktulü kasten öldürmediğini, olay günü kavgayı ayırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Olayda yaralandığını ve mağdur olduğunu belirten sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. 2 çocuğum var. Beraatimi ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Bülent T. ise aleyhine beyanların gerçek dışı ve çelişkili olduğunu söyledi. Olaydaki şahısları tanımadığını ifade eden Bülent T, beraatini istedi.

Sanık Ümit K. ise doktor raporunda olayda yaralandığının anlaşıldığını belirterek, eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını dile getirdi.

Önceki beyanlarını tekrar eden tutuksuz sanıkların ardından söz verilen sanık avukatları da mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kumla Mahallesi'nde 27 Kasım 2020'de bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahla yaralanan Özcan Vergili (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 10 sanık hakkında dava açılmıştı. Tutuklanan 4 sanıktan 2'si önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

YORUMLAR
500

Mahkeme, Savcı, kavga, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:33 Destan yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement