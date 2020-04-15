Gemlik'te engelsiz taksinin ilk seferini Başkan Sertaslan yaptı - Son Dakika

Gemlik Belediyesi'nin bedensel engellilere yönelik hizmeti olan engelsiz taksinin ilk seferini Belediye Başkanı Uğur Sertaslan gerçekleştirdi. Engelsiz taksi, engelli vatandaşı gideceği adrese götürürken, kaldırımlarda bulunan engelli rampalarının önüne araba park etmeme çağrısında bulundu.



Gemlik Belediyesi engelilere yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Engelsiz taksiyle engellilerin sağlık alanında çektiği zorluklara çözüm getirmeyi ve sosyal yaşama katılımlarını amaçlayan Gemlik Belediyesi ekipleri, bu konuda çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.



Engelsiz taksiyi ilk kullanan Fariz Eşiyok, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederken, engellilere herkesin yaklaşımı bu şekilde olursa engellilerin hiçbir zaman mağdur olmayacağını belirterek şimdiye kadar ulaşımda çok sayıda sorun yaşadıklarını vurguladı.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan engelli yurttaşlarımızın hayata ulaşması ve sosyal alana kavuşmasın da bu hizmetin faydası olacağını ifade ederek, "Seçimlerden önce Fariz hocamın evine ziyaretine gitmiştim, ziyaret esnasında Fariz hocam sokağa çıkma ve hayata ulaşma konusundaki zorluklardan bahsetmişti. Engelsiz taksi o günden beri anlattığımız bir şeydi, tüm engellilerimize daha mutlu oldukları bir hayat diliyorum" dedi.



Gemlik Belediyesi yetkilileri ise engelsiz taksiyi kullanmak isteyen engelli vatandaşların program hazırlanması amacıyla bir gün önceden saat 16.00'a kadar randevu alınması gerektiğini ifade ederken, randevularda sağlık hizmetlerinin öncelikli olduğu belirtildi.



Konuşmaların ardından engelli vatandaş Fariz Eşiyok, özel hazırlanan rampadan engelli aracına binerek gideceği adrese Başkan Sertaslan tarafından götürüldü. - BURSA