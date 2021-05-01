Gemlik'te esnafa 700 bin 500 liralık 'söz' - Son Dakika

Gemlik'te esnafa 700 bin 500 liralık 'söz'

01.05.2021 18:03
Gemlik'te esnafa 700 bin 500 liralık 'söz', System.String[]

Gemlik Belediyesi 'faturan bizde' dedi, yardımseverler 700 bin 500 liralık taahhüt verdi.

Gemlik Belediyesi 'faturan bizde' dedi, yardımseverler 700 bin 500 liralık taahhüt verdi.

Gemlik Belediyesi'nin salgından etkilenen esnafa destek olmak hedefiyle gerçekleştirdiği 'faturan bizde' kampanyası büyük ilgi gördü. Çarşamba ve Cuma akşamları gerçekleşen iki yayında, Gemlikli esnafın şimdiye kadar ödenmesini talep ettiği 30 bin liralık faturaya karşılık 700 bin 500 liralık taahhüt toplandı. Yayına Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcıları Mert Dimili ile Zeynep Akış Serintürk, CHP, İYİ Parti, MHP İlçe Başkanları, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, Mahalli Afet Gönüllüleri Derneği Bursa İl Başkanı Yusuf Yumru, Türk Kızılayı Gemlik Şube eski Başkanı Gökhan Özler, Gemlik'te yardım faaliyetleri ile tanınan ilçe esnaflarından Tolga Sarışen ile gazeteciler katıldı.

Gemlik Belediyesi, daha önce İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinde gerçekleşen fatura destek çalışmalarına benzer bir uygulamayı hayata geçirdi. Pandemiden etkilenen, faturalarını ödemekte zorlanan esnafa destek olmak amacıyla gerçekleştirilen programda yardımseverlerden nakit para yerine taahhüt toplandı. Bütçelerine göre 100 liradan 20 bin liraya kadar destek sözü veren yardımseverler, oluşturulacak komisyonun incelemeleri sonucu gerçekten desteğe ihtiyacı olduğunu belirlediği esnafın elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarını ödeyecek.

Faturan bizde kampanyasına Gemlik'in yanı sıra Türkiye'den ve yurtdışından destek geldi. Gemlik Belediyesi çalışanları ve daire müdürleri, çeşitli miktarlarda taahhüt sözü verirken gerek Gemlik'ten gerek Gemlik dışından pek çok esnaf, şirket ve yardımsever, değişen miktarlarda taahhüt verdi. Kimisi bisiklet parasını, kimisi kumbarasından çıkan 100 lirayı taahhüt etti. Yayınlar yer yer duygulu anlara sahne oldu. Belediye hatlarını ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı arayarak harçlıklarından ayırdıkları ile destek olmak istediğin söyleyen öğrenciler, vatani görevini yapmakta olan Gemlikli gençler, kapalı olup kendi kendini bir süre daha idare edebilecek durumda olan kimi esnafın yanı sıra bisiklet almak için biriktirdiği parayı taahhüt eden genç, süt kutusundan yaptığı kumbarasında biriktirdiği bozuklukların fotoğrafını çekerek yayına ulaştıran yardımseverler minikler katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Özellikle kumbarasını açıp biriktirdiği parasını video ile Başkan Sertaslan'a gönderen Küçük Mesut, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, esnaflara faturalarını Gemlik Belediyesi'ne göndermeye davet etti. Kapanmadan etkilenen esnaf, faturalarını Gemlik Belediyesi'nin 0531 680 55 50 numaralı whatsapp hattına gönderecek. İncelenen faturalar, belediye aracılığıyla taahhüt veren yardımseverlere ulaştırılarak ödenmeleri sağlanacak.

Yayın sonunda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, destek olan herkese teşekkür etti. Yardım kampanyasında Gemlik Belediyesi'nin hesap numarası verip para toplamamasına rağmen Bursa Valiliğine sanki para toplanıyormuş gibi bilgi verildiğini ve valiliğin konuyu yanlış anlayarak kampanyanın durdurulmasını istediğini söyleyen Başkan Sertaslan, kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara sitem etti. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Attığım her adımımda en çok Gemlik'te yaşayan yurttaşlara güveniyorum demiştim. İki gündür bu söylemimin hakkını sonuna kadar verdiniz. Sadece Gemlik'te yaşayan Gemlikliler değil, yurdumuzun her köşesinden ve dünyanın dört bir yanından destek olan kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Esnafımıza bir nebze olsun destek vermek için çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızdan 700 bin 500 liralık fatura ödeme taahhüdü aldık. Artık sıra esnafımızda; esnaf kardeşlerim, faturalarını bizlere ulaştırdıkları takdirde her kesimden kurulan komisyonun değerlendirmesi ardından bu faturaları ödemeyi taahhüt eden vatandaşlarımıza ulaştıracağız." - BURSA

Gemlik'te esnafa 700 bin 500 liralık 'söz'
Gemlik'te esnafa 700 bin 500 liralık 'söz'
Gemlik'te esnafa 700 bin 500 liralık 'söz'

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Bursa, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gemlik'te esnafa 700 bin 500 liralık 'söz' - Son Dakika Ekonomi


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