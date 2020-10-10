Gemlik'te etkili olan dolu, bazı zeytinliklerde hasara yol açtı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan dolu etkili oldu.
İlçedeki dolu yağışı, Engürücük, Kurtul ve Umurbey Mahallelerinin alt bölümündeki zeytinliklerde hasara yol açtı.
Zeytinde don ve hasar oluşturan yağış sonrasında, 1 ay içinde başlaması beklenen mahsul döneminde zeytin meyvesinden verim alınamayacağı, bazı ayrıca zeytin ağaçlarının dallarının da kırılmaya başlayacağını belirten üreticiler, destek beklediklerini ifade etti.
- Kaynak: AA
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