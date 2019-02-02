Son Dakika Haberleri: Gemlik'te Ev Yangını Korkuttu

Gemlik'te Ev Yangını Korkuttu

28 dakika önce

Gemlik'te ev yangını korkuttuBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.

Gemlik'te ev yangını korkuttu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.
Gemlik Özgür Aksoy Caddesi üzerinde bulunan boş bir dairede meydana gelen yangın çevrede paniğe sebep oldu. İtfaiyenin 3 araç ile müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında içinde kimsenin yaşamadığı daire büyük zarar görürken, evde elektirik dahi bulunmadığı öne sürüldü. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 18:45:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik'te Ev Yangını Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]