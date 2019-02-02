Gemlik'te Ev Yangını Korkuttu

Gemlik'te ev yangını korkuttuBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.

Gemlik'te ev yangını korkuttu



BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, kısa sürede söndürüldü.

Gemlik Özgür Aksoy Caddesi üzerinde bulunan boş bir dairede meydana gelen yangın çevrede paniğe sebep oldu. İtfaiyenin 3 araç ile müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında içinde kimsenin yaşamadığı daire büyük zarar görürken, evde elektirik dahi bulunmadığı öne sürüldü. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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