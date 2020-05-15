Gemlik'te gençlere özel müzik dinletisi - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 14-20 yaş arasındaki gençleri akranları olan müzisyenler karşıladı.



Gemlik sahilinin çeşitli noktalarında yer alan genç müzisyenler, saat 11.00 itibariyle sokağa çıkan gençler için gitar, bağlama, flüt ve klarnet ile çeşitli şarkılar seslendirdiler. Sahil boyunca yürüyüş yapan gençler, şarkıları keyifle dinlerken zaman zaman da eşlik ettiler. Dinleti öğleden sonra da devam ederken sahildeki Gemlikli gençler fotoğraf çekmeyi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmayı da ihmal etmedi.



"Virüsle çok yönlü mücadelemiz sürüyor"



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan farklı yaş gruplarına keyifli saatler yaşatmak istediklerini belirterek sahile gelenlere kısa süre de olsa günlük sorunları unutturmak istediklerini söyledi. Çocuklardan yaşlılara 112 bin Gemliklinin belediyesi olduklarını hatırlatan Başkan Sertaslan "Salgınla mücadelemiz hem temizlik ve dezenfeksiyon, hem sosyal yardım hem de sosyal faaliyet gibi çeşitli başlıklarda son hızla devam ediyor. Hemşerilerimize ihtiyaç duydukları hizmetleri ulaştırırken onların morallerini de yüksek tutmalıyız. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - BURSA