Gemlik'te Halk Kart hizmeti başladı - Son Dakika

Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilikte öncü olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Saha İnceleme Ekibi tarafından bizzat evlerine giderek belirlenen ihtiyaç sahipleri, kendilerine verilen Halk Kart ile Gemlik Belediyesi tarafından Sosyal Yardım İşleri Kampüsü'nde kurulan Halk Market'ten alışverişe başladı.

Kartla alışveriş yapan vatandaşlar, verilen hizmet için Gemlik Belediyesine teşekkür ederken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Gemlik'te çocukların yatağa aç girmemesi için mücadelemiz devam edecek" dedi.

Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Saha Ekibi tarafından adreslere yapılan ziyaretler ve çeşitli araştırmalar sonucu belirlenen ailelere 100, 120 ve 150 bakiyelik Halk Kart verildi. Halk Kartlarda evdeki çocuk sayısı, mülkünün olmaması ve üzerine kayıtlı ev olmaması gibi kıstaslar göz önüne alınırken, aileden kalan eski bir evi bulunan ya da emekli maaşının büyük bir kısmı krediye kesilen yaşlılara da karttan faydalanabiliyor.

150 çeşit ürün

Gemlik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların her ay düzenli olarak alışverişi yapabileceği Halk Markette Şarküteri, Temizlik, Kuru Gıda, Soğuk İçecek gibi reyonlar bulunuyor. Çocuk bezi ve kırtasiye ürünleriyle birlikte yaklaşık 150 çeşit ürünü kendi bünyesinde barındırırken, halk kart sahipleri ihtiyaçlarını bu marketten temin edebiliyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Halk Market'in Bursa genelinde bir ilk olduğunu ifade ederken, Halk Market'te para geçmediğine söyledi. Sertaslan, "Hem inanışımız, hem anlayışımız gereği yardımlarımızı bir elin verdiğini diğer elin görmemesi üzerine planlıyoruz. Halk Market projemiz sayesinde ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ihtiyacı duyduğu ürünleri marketten temin edebilecek" dedi. Halk Marketin vatandaşların bağış yapabileceğini vurgulayan Başkan Sertaslan, "Halk Market projemizin diğer ayağı da bağışlarla oluşması. Yardımsever yurttaşlarımız belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğümüzü arayıp marketimize bağış yapabilirler. Bağışlarda son kullanım tarihi ve markası olması gibi kıstaslarımız var. Bu kıstaslarımızı karşılayan bağışları vatandaşlarımız halk markete ulaştırabilirler" şeklinde konuştu. - BURSA