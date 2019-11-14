Gemlik Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin istedikleri ürünleri ücretsiz olarak temin edebilmeleri için "Halk Market" açıyor.



Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanvekili Mert Dimili ve pek çok sanayi kuruluşundan temsilciler katıldı. Dilek Ağdemir, Halk Market'in, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın en önemli projelerinden biri olduğunu hatırlattı. Müdürlüğün kurulduğu yaklaşık altı ay zarfında Gemlik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ile sacayağı oluşturarak vatandaşa dokunmayı hedeflediklerini belirten Ağdemir, Gemlik'te yaklaşık üç bin kişinin çeşitli nakdi yardımlar aldığını dile getirerek, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ilk işimiz ilçemizin yoksulluk haritasını çıkarmak oldu. Kaynaklarımızı daha çok insana, daha etkin, adaletli ve hızlı şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ama öncelikle kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere ulaşacağız. Yapılan yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek" dedi.



Halk Market'in üç ay içinde hizmete gireceğini müjdeleyen Ağdemir, Gemlik Belediyesi'nin diğer sosyal projelerinden kreş ve engelsiz taksi çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.



Halk Market'in işleyiş şeklini, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Halk Market Müdürü Gürkan Çetin anlattı. Gıda Kurtarma Derneği Başkanı Berat İnce ise israfın önlenmesi ile üretilen gıdanın etkin ve faydalı şekilde kullanılmasını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.



Halk Market'te para geçmeyecek



Halk Market, sosyal yardımı vatandaşların kendi ihtiyaçlarına göre kendi düzenleyebileceği şekilde çalışıyor. Buna göre yapılan müracaatlar değerlendirilerek ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerde kadınlara aylık olarak içine belirli miktarda kredi yüklenecek Halk Kart teslim edilecek. Bu kart yalnızca Halk Market'te geçerli olacak. Markette tüm ürünler özel olarak barkodlanmış olarak normal bir market düzeninde sunulacak. Kart sahipleri kartlarındaki kredi miktarınca istedikleri ürünleri alarak kendi ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini gerçekleştirecekler. Öte yandan dıştan giydirmeli olacak Halk Market'te içeride kimin bağış ya da alışveriş yaptığı dışarıdan görülemezken ürünler ihtiyaç sahiplerine reklamsız poşetler içinde teslim edilecek. - BURSA