Gemlik'te hamsi ucuzladı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hamsinin 10 liraya kadar gerilediği bildirildi.

Hamsinin bollaşması Gemlik'te fiyatlara yansırken 35-40 liraya satılan balığın fiyatı 10 liraya kadar düşüş gösterdi. İri boy hamsi 25 liradan satılırken küçük boy hamsinin 10 liradan tüketiciye sunuluyor.

Tüketicilerin en çok tercih ettiği balık çeşidi olan hamsinin fiyatının ucuzlaması balıkçı esnafı ve vatandaşları memnun etti. Balıkçılar, müşterilerin önceden almakta zorluk çektiği balığı şu an daha rahatça evine götürebildiğini belirtiyor.