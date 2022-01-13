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Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi

13.01.2022 11:52

Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından dolayı yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından dolayı yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son bir haftadır hırsızlık olaylarının artması sebebiyle Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda hırsızlık malı ele geçirilirken, Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan bir evde ise 160 gram metamfetamin ele geçirildi. Hırsızlık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sorgu sonrası yapılan aramalarda çok sayıda televizyon, elektronik eşya, matkap, elektrikli testere, çeşitli şantiye malzemesi ile bakır kablolar yakalandı.

Hırsızların kullandığı araç için seferberlik

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık olayına karışan sahte plakalı otomobilin Gemlik sınırlarına girmesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerini seferber etti. Araçtaki zanlılar takip edildiğini anlayınca, Gemlik'in Cihatlı Mahallesi yönünde otomobili zeytinlik araziye sürerek kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda, sahte plaka, çalıntı olduğu düşünülen televizyon, bilgisayar monitörü, çeşitli elektronik cihazlar ve ev eşyaları ele geçirildi.

Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi
Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi
Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi
Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi
Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi
Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi
Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi
Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi

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Hırsızlık, Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik'te hırsızlara darbe: 12 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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