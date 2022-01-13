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Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 12 kişi yakalandı

13.01.2022 11:45
Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 12 kişi yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 12 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu iddia edilen bir eve baskın yapıldı. Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan evde yapılan aramalarda 160 gram metamfetamin bulundu.

Ayrıca, son dönemdeki hırsızlık operasyonlarında çok sayıda televizyon, elektronik eşya, matkap, elektrikli testere, çeşitli şantiye malzemesi ile bakır kablolar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 zanlının işlemleri sürüyor.

Bu arada, Mudanya ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 zanlı, sahte plakalı otomobille Gemlik sınırları içinde kaza yaptı. Cihatlı Mahallesi yönüne kaçan şüphelilerin terk ettiği araçta sahte plaka, çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, bilgisayar monitörü, çeşitli elektronik cihazlar ve ev eşyaları ele geçirilerek muhafazaya alındı. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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Cumhuriyet, Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gemlik'te hırsızlık şüphelisi 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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