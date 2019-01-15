Son Dakika Haberleri: Gemlik'te İki Araç Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Gemlik'te İki Araç Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı

1 saat önce

Gemlik'te taş köprü üzerinde meydana gelen ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Gemlik'te İki Araç Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı, System.String[]
Gemlik'te taş köprü üzerinde meydana gelen ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Olay, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü kavşağında, yağıştan dolayı ıslak olan zeminde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden iki kapalı kasa araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birisi kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kaza sırasında 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşlar hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Taşköprü, Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
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