Gemlik'te İki Araç Çarpıştı: 2'si Çocuk 6 Yaralı
1 saat önce
Gemlik'te taş köprü üzerinde meydana gelen ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
Gemlik
'te taş köprü üzerinde meydana gelen ve iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.
Olay, Bursa
'nın Gemlik İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü
kavşağında, yağıştan dolayı ıslak olan zeminde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden iki kapalı kasa araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan birisi kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kaza sırasında 2'si çocuk 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşlar hastaneye sevk edildi. Polis
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
Öfkeli Baba, Evi Dağıttığı İçin Tartıştığı Oğlunu Yüzünden Bıçakladı
Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı
Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı