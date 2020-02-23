Gemlik'te ilk kez senfoni orkestrası sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'te ilk kez senfoni orkestrası sahne aldı - Son Dakika

Gemlik'te ilk kez senfoni orkestrası sahne aldı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilk kez kez bir senfoni orkestrası sahne aldı.

Gemlik'te ilk kez senfoni orkestrası sahne aldı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ilk kez kez bir senfoni orkestrası sahne aldı.


Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi işbirliği ile, sanatın her ay farklı bir dalında düzenlenen " Orhan Veli, Gemlik'e Doğru Denizi Göreceksin" kültür etkinliklerinde şubat ayı müzik etkinlikleri ile devam ediyor. Umurbey Celal Bayar Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Muhtarlar Korosu, Nilüfer Kadın, Tasavvuf Musikisi Konseri ile devam eden etkinliklerde son olarak Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı. Cuma akşamı Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere beş yüzü aşkın Gemlikli sanat sever katıldı. Konserde kadın ve gençlerin yoğunluğu dikkat çekti.


Konsere Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir, meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar katıldı. Orkestra şefliğini Dağhan Doğu'nun yaptığı konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Konserde üç parça seslendirilirken izleyenler konseri dikkatle takip etti. Son parçanın ardından orkestra dakikalarca ayakta alkışlandı.


Şef Doğu'ya çiçek vermek üzere sahneye gelen Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik'te senfoni konseri yapılmazmış, yapıldı. Kimse izlemeye gelmezmiş, işte hep birlikte buradayız. Orkestraya şöyle bir bakınca kemandan klarnete, çellodan kontrbasa pek çok farklı müzik aletinin uyumlu şekilde hareket ettiğini, farklı sesler çıkaran bu enstrümanların bir arada harika eserler meydana geldiğini gördük. İlçemizi kültür ve sanat alanında imrenilen bir yer haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti
CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı Van'daki depremde eşini ve çocuklarını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:48:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik'te ilk kez senfoni orkestrası sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]