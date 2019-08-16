Gemlik'te iş yeri yangını
1 saat önce
Gemlik ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, dikkatli vatandaşların durumu fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.
Gemlik Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:09 Kaynak: İHA
ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, dikkatli vatandaşların durumu fark etmesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Bursa
'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi
üzerinde bulunan bir giyim mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Vatandaşların dikkati sayesinde kısa sürede müdahale edilen yangın söndürülürken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Yangının erken fark edilmesi, binanın ve hatların da eski olduğu göz önüne alındığında büyük bir felaketi önlemiş oldu. İtfaiye
ekipleri yangını söndürdükten sonra binada soğutma çalışması da gerçekleştirdi. - BURSA
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