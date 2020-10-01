Gemlik'te kaçak balık avcılığı denetimi - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kaymakamlık koordinatörlüğünde, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak balık avcılığı denetimi yapıldı.
Gemlik Körfezi'nde yapılan kontrollerde, denizde avlanan balıkçı tekneleri termal kameralı drone yardımıyla takip edildi.
Denetimlere, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce de katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:15 - Kaynak: AA
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