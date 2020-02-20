Gemlik'te kafede gazinin darbedilmesiyle ilgili 3 sanık yargılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'te kafede gazinin darbedilmesiyle ilgili 3 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Gemlik'te kafede gazinin darbedilmesiyle ilgili 3 sanık yargılanıyor

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle gazi Ömür Karaman'ı darbettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gemlik'te kafede gazinin darbedilmesiyle ilgili 3 sanık yargılanıyor, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle gazi Ömür Karaman'ı darbettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Süleyman Ş, Özcan Ş, Ümit T'nin yanı sıra taraflar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı. Karaman ise duruşma salonuna gelmedi.

Savunmasını yapan sanıklardan Özcan Ş, kendilerinin de mağdur olduğunu iddia ederek, "Yeğenim iş yerini kaybetti, biz kavga etmedik." dedi.

Ümit T. ise bir süre tutuklu kaldığını hatırlatarak, "Hala da bu durumun dışarıda ceremesini çekmekteyim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile Karaman'ın avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemenin hakimi, Ömür Karaman'a olay günü Gemlik Devlet Hastanesinde, bundan iki gün sonra da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen raporlar arasındaki çelişkilerin değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Ömür Karaman'ın, geçen yıl ağustosta Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği öne sürülmüş, Karaman sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.


Şüpheliler daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

Karaman, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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