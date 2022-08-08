Gemlik Devlet Hastanesi önünde düzenlenen cenaze törenine Gemlik kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan yardımcısı Serhat Tezsever , Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ile çok sayıda emniyet personeli ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Gemlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gemlik'te kalp krizi geçiren polis memuru vefat etti - Son Dakika

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