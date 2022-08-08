Gemlik'te kalp krizi geçiren polis memuru vefat etti - Son Dakika
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Gemlik'te kalp krizi geçiren polis memuru vefat etti

08.08.2022 13:23

Gemlik'te kalp krizi geçiren polis memuru vefat ettiBURSA Gemlik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlhan Ataman geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Gemlik'te kalp krizi geçiren polis memuru vefat etti

BURSA Gemlik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlhan Ataman geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Gemlik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki İlhan Ataman, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ataman'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gemlik Devlet Hastanesi önünde düzenlenen cenaze törenine Gemlik kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan yardımcısı Serhat Tezsever, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ile çok sayıda emniyet personeli ve yakınları katıldı.

Helallik alınmasının birlikte yapılan törenin ardından İlhan Ataman'ın cenazesi ikindi vakti toprağa verileceği Eskişehir'e gönderildi.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Gemlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te kalp krizi geçiren polis memuru vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te kalp krizi geçiren polis memuru vefat etti - Son Dakika
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