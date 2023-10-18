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45 gündür kayıp olan kadın, zeytinlikte ölü bulundu - Son Dakika

45 gündür kayıp olan kadın, zeytinlikte ölü bulundu

Son Güncelleme: 18.10.2023 23:01

Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, zeytinlikte ölü bulundu. Alan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22), zeytinlikte ölü bulundu. Alan'ın ailesi, dün Müge Anlı'nın programına katılıp yardım istemişti.

2 AY ÖNCE BABASININ EVİNE GİTTİ

İznik ilçesinde evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti. 3 Eylül tarihinde çocuklarını almak için babasının evinden çıkan Alan, geri dönmedi. Bunun üzerine Nevrigül Alan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Gemlik'te kayıp kadının cesedi zeytinlikte bulundu

45 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler 45 gündür arama çalışmalarına devam ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevrigül Alan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gemlik'te kayıp kadının cesedi zeytinlikte bulundu
Kaynak: DHA

İznik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 45 gündür kayıp olan kadın, zeytinlikte ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 45 gündür kayıp olan kadın, zeytinlikte ölü bulundu - Son Dakika
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