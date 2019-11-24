Son Dakika Haberleri: Gemlik'te kaza 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te kaza 1 ölü - Son Dakika

Gemlik'te kaza 1 ölü

6 saat önce

Gemlik Armutlu yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Kerim Duran isimli genç hayatını kaybetti.

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Gemlik Armutlu yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Kerim Duran isimli genç hayatını kaybetti.


Yağışlı yolda otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Duran itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. 24 yaşındaki Kerim Duran'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Armutlu, Gemlik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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