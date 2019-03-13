Son Dakika Haberleri: Gemlik'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sürüyor

Gemlik'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sürüyor

21 dakika önce

BURSA'da, Gemlik Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra okullar ve camilere yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Gemlik'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
BURSA'da, Gemlik Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra okullar ve camilere yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Ata Mahallesi Camii'nin de yenileneceği belirtildi.

Cumhuriyet Ortaokulu ve Gemport Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Narlı Mahallesi ve Üniversite Yerleşkesi camilerinin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmalarına öncülük yapan Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi Camii için de harekete geçti. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha önce iki okulumuzu kentsel dönüşüm kapsamında yeniledik. Keza iki camimizi de aynı proje kapsamında yenileyerek hizmete açtık. Ata Mahallemizin camisini de yenileyeceğiz" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Bursa, Gemlik, Güncel
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