Gemlik'te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Sürüyor
21 dakika önce
BURSA'da, Gemlik Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra okullar ve camilere yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.
BURSA'da, Gemlik
Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra okullar ve camilere yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Ata Mahallesi
Camii'nin de yenileneceği belirtildi.
Cumhuriyet Ortaokulu ve Gemport Anadolu Lisesi
'nin yanı sıra Narlı
Mahallesi ve Üniversite Yerleşkesi camilerinin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmalarına öncülük yapan Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi Camii için de harekete geçti. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz
, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha önce iki okulumuzu kentsel dönüşüm kapsamında yeniledik. Keza iki camimizi de aynı proje kapsamında yenileyerek hizmete açtık. Ata Mahallemizin camisini de yenileyeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: DHA
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