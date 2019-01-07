Gemlik'te Kentsel Dönüşümde 5 Kat İzni

Gemlik Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci oturumunda binaların dönüşümünde 5 kata izin verilmesi kararlaştırıldı.

Gemlik Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci oturumunda binaların dönüşümünde 5 kata izin verilmesi kararlaştırıldı.



Gemlik Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci oturumunda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından verilen arada, İmar Komisyonu ek oturum yaptı. İmar Komisyonunun raporuna göre Gemlik merkezde bulunan binaların dönüştürülmesi durumunda kaç kat değeri olursa olsun 5 kat olarak planlanması kabul edildi.



Merkezdeki sorunlu yapı stoku ve depreme dayanıklılık baz alınarak yapılan çalışmada, boş arsalar eski plandan yürüyecek. Plan sadece dönüşümü kapsayacak. - BURSA

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