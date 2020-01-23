Gemlik'te kömür yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te kömür yangını korkuttu - Son Dakika

Gemlik'te kömür yangını korkuttu

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu.


Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Orhangazi Caddesinde bulunan binada çıkan kömür yangını, apartmanda bulunanlara zor anlar yaşattı. Birinci katta merdiven altında bulunan kömür deposualev alDI. binadakilerin kapıyı açmasıyla dumanlar apartmanı sardı. Kömür dumanı dairelere dolarken, olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri intikal etti. Dumandan etkilenen 10 kişi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bina havalandırılması için boşaltıldı. - BURSA

Orhangazi, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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