Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı - Son Dakika
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Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı

16.03.2022 20:53

Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar "Körfezime dokunma" çağrısında bulundu.

Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar "Körfezime dokunma" çağrısında bulundu.

Gemlik Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için eylem düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Bursa milletvekilleri, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Gemlikli vatandaşlar katıldı. Eyleme denizden ise "Körfezime dokunma" pankartı açan tekneler de katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, " Gemlik Körfezi'nden saatte 5 bin 500 metreküp deniz suyunu çekip bunu 35 dereceye kadar ısıtıp tekrar bırakacağı ve bu sürekli kullanacağı bir yatırımdan bahsediyoruz. Buna itirazımızı dile getirmiştik. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'ni koruma planı adıyla belediyelerden yetkiyi devraldığı dönemde ilgili iş için 1/1000 planlara onay verdi ve askıya çıktı. Biz de yaptığımız etkinlikle 'Körfezime dokunma' diyerek deniz suyu sıcaklığının artmasına sebep olacak bu durumu engelleyebilmek için imza kampanyası başlatmıştık. Ben ayrıca yürütmeyi durdurma kararı için dava açacağım. Bu saatten sonra Marmara Denizi'nin deniz suyunun sıcaklığını arttıracak en küçük duruma tahammülümüz yoktur. Bugün Gemlik'te deniz suyu sıcaklığını arttıracak işletmeye izin verilmesi itiraza konudur. Gemlik'i savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Gemlik sahilinde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Marmara Denizi'nin müsilaj sorunu devam etmektedir. Yüzeyde olmadığına aldanmayın, dipte müsilaj sorunu hala sürüyor, bütün bilim insanları bunu söylüyor" şeklinde konuştu.

Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı
Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı
Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Marmara Denizi, Ali Öztunç, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik'te 'Körfezime dokunma' çağrısı - Son Dakika


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