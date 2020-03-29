Gemlik'te korona virüse karşı seferberlik - Son Dakika

Gemlik'te korona virüse karşı seferberlik

BURSA - Gemlik Belediyesi korona virüs tedbirlerini artırdı.

Çin'de ortaya çıkan ve üç aylık sürede dünyanın neredeyse bütün ülkelerine sıçrayan bulaşıcı korona virüs hastalığına karşı tedbirler artarak devam ediyor. Salgının Türkiye'de görüldüğünün duyurulmasıyla teyakkuza geçen Gemlik Belediyesi, son haftalarda bütün enerjisini virüse karşı mücadele ve salgın sebebiyle evlerinden çıkamayan başta yaşlı ve kronik hastalıkları olanlar ile ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalara ayırdı.

İlçedeki tüm sokakları sırayla yıkayan ve dezenfekte eden Gemlik Belediyesi ekipleri, cuma akşamı İstiklal Caddesi'nde kapsamlı yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri katıldı. Saat 19.00'da eski diş hastanesi önünden başlayan yıkama çalışmaları, temizlik ve dezenfekte malzemeleri kullanılarak çarşı meydanına kadar devam etti. Özellikle kaldırımlar köpükle yıkanırken duraklar, banklar, ATM'ler, dükkanların girişleri ve kapı kolları dezenfekte ilacı kullanarak mikroplardan arındırıldı. Çevredeki ağaçların dibinde köpük ve ilaç kalmamasına dikkat edildi. Yıkama çalışmalarının ana caddelerden ara sokaklara kadar bütün Gemlik'te devam edeceği bildirildi.

Köylerdeki parklar dezenfekte edildi

Merkez mahallelerde dezenfekte işlemleri gerçekleştirilirken çevre köyler de ilaçlama çalışmaları devam etti. Kumla'dan Fındıcak'a kadar olan bütün köylerde çocuk parkları, banklar, çardaklar ile mesire yerleri dezenfekte edildi. İç İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler ile bir süre kullanıma kapatılan bu alanlarda virüs ve diğer mikropların çoğalması engellendi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve yakın mesafede alışveriş yaptığı Gemlik Kapalı Pazar Yeri'nde de korona virüse karşı bir dizi tedbir alındı. Uzmanların kalabalık yerlerde durmayın ve insanlarla aranıza en az bir buçuk metre mesafe koyun uyarısını dikkate alan Gemlik Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde tezgahlar ile vatandaşlar arasına şerit çekti. Sosyal mesafe tedbiri ile gün içinde yüzlerce vatandaş ile iletişim kuran pazarcıların da korunması sağlanırken, ürünlerin el ile değil göz ile seçilerek temiz kalması sağlanacak.

Gemlik tedbirlere uyuyor

İç İşleri Bakanlığı'nın son yayınladığı tedbirler kapsamında yiyecek ve içecek servisi yapan işletmelerin sadece paket servis yapmasına izin verilmişti. Ayrıca kalabalıklar oluşmasını engellemek maksadıyla bir süre park, bahçe, piknik alanı, deniz kenarı gibi alanlarda yürüyüş yapmak ve bir araya gelmek de geçici olarak kısıtlanmıştı. Denetimlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle çay ocaklarının bu kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Gerekli görülen işletmelerde uyarılar gerçekleştirilirken park ve bahçe gibi yeşil alanlar şeritle geçici olarak kapatıldı, iskele ve sahilde insanların toplanmaması için denetimler devam etti.

Özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile kronik hastalığı olanlarda ölümcül risk oluşturan korona virüse karşı önlemlerin artarak devam edeceği bildirildi.