Gemlik'te koronavirüse geçit yok - Son Dakika

Gemlik'te koronavirüse geçit yok

Gemlik Belediyesi ekipleri, kendi yetki alanındaki bölgelerde koronavirüse karşı denetimlerini sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi ekipleri, kendi yetki alanındaki bölgelerde koronavirüse karşı denetimlerini sürdürüyor.

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Gemlik Kaymakamlığı bünyesinde kurulan komisyonca, ilçe sınırlarında koronavirüse karşı alınan sağlık tedbirlerinin denetimi sürüyor. Gemlik Belediyesi'ne bırakılan Kuvvai Milliye Bulvarı'nda (Dereboyu) çalışma yapan Gemlik Belediyesi ekipleri, sağlık tedbirlerine ne kadar uyulup uyulmadığını denetledi.


Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur ile zabıta memurları, dereboyunun sağ ve solunda bulunan tüm işletmeleri tek tek denetledi. Market, pastane, berber, kıraathane ve diğer işletmeleri ziyaret eden ekipler ayrıntılı kontrollerde dezenfektan bulunup bulunmadığına, işletmelerde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına, dükkan sahipleri ve çalışanların maske takıp takmadığını, gıda üretimi yapılan yerlerde alınan önlemleri, ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzenini kontrol ettiler. Her işletmede rapor tutan ekipler, gerekli gördükleri yerlerde uyarılarda bulundular. Toplam 75 işletmede denetim gerçekleşti.


"Koronavirüsle çok yönlü mücadele ediyoruz"


Koronavirüsün, geçtiğimiz haftalara göre daha farklı bir sürece girdiğini gördüklerini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan "ilk günlerde ülkemizde vaka sayısında düzenli bir artış vardı. Mayıs ayından sonra genel vaka sayısı azalırken bazı bölgelerde yükselmeler görüldü. Bursa da şu anda en yüksek vaka görülen illerden biri. Ama Gemlik, Bursa merkezine göre çok daha iyi durumda. Vatandaşlarımızın sağlık tedbirlerine uyması, işletmelerimizin dikkatli olması da bunda etken. Biz de Gemlik Belediyesi olarak Mart ayından beri koronavirüsle etkin mücadele yürütüyoruz ve bu illet ile çok yönlü bir savaş veriyoruz. Hem sağlık tedbirleri hem sosyal yardımlar devam ederken, değerli Gemliklilerden ricamız, rehavete kapılmadan, ilk günkü kararlılıkla dikkatli davranmaya özen göstermeleri. İnanıyoruz ki kısa sürede hem ilçemiz hem de ülkemiz eski rahat günlerine dönecek." - BURSA

Gemlik, Zabıta, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gemlik'te koronavirüse geçit yok - Son Dakika
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