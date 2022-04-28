Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası - Son Dakika
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Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası

28.04.2022 23:31

Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulu Marmara Kimya Sanayii'nin derin deşarj projesinin iptali için meslek odalarının temsilcileri tarafından dava açıldı.

Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulu Marmara Kimya Sanayii'nin derin deşarj projesinin iptali için meslek odalarının temsilcileri tarafından dava açıldı.

Bursa Barosu, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, DOĞADER, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Başkan Yardımcısı Av. Mert Dimili ve vatandaşlar adına Av. İsmail İşel, Gemlik'te kurulu Marmara Kimya Sanayii'nin derin deşarj projesinin iptali için dava açtı.

Davacılar ve akademik meslek odalarının temsilcileriyle Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Mert Dimili ve Zeynep Akış Serintürk, Gemlik Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Gemlik ilçe yöneticileri basın açıklama düzenledi.

Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptığı açıklamada, "Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, Marmara Denizi'ni insan kaynaklı atıklardan temizlemek için büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar devam ederken, bizlerin paraları bu işler için harcanırken bir firmaya bu izni vermek yanlıştır" dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Endişelerimiz, bilimsel ve akademik çalışmaların sonucu. Çok yakın bir gelecekte, Gemlik Körfezi'ne, Marmara Denizi'ne suyun ısıtılmasına neden olacak en küçük bir müdahalenin dahi, körfezi bir bataklığa çevirme ihtimali olduğunu gösteriyor. Deniz yaşamının sona erme ihtimalinden bahsediyor. Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinine ev sahipliği yapan Gemlik'in zeytini ne olacak, konuşmuyoruz bile. Ne olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz eğer bu faaliyetler devam ederse.

Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası
Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası
Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası
Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası

YORUMLAR
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Mehmet Uğur Sertaslan, Marmara, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik'te kurulu derin deşarj projesine iptal davası - Son Dakika


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