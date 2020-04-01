Gemlik'te liselilerden emniyete maske desteği - Son Dakika

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Gemlik'te liselilerden emniyete maske desteği
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde liseliler tarafından üretilen maskeler Gemlik Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde liseliler tarafından üretilen maskeler Gemlik Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurdukları atölyede 3 boyutlu yazıcılarla maske üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen maskeler çeşitli kamu kurumlarına dağıtılıyor.
Söz konusu kurumlar arasında yer alan Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce'yi ziyaret eden okul yönetimi öğrencilerin ürettiği maskeleri teslim etti.
Yüce, öğrencileri tebrik ederek okul yöneticilerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:28 Kaynak: AA
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