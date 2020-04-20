Gemlik'te maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Gemlik Belediyesi maske dağıtımına iç mahallelerde devam etti.

Geçtiğimiz hafta merkez mahallelerde cerrahi maske dağıtımına başlayan Gemlik Belediyesi ekipleri, çalışmalara ilçenin iç mahallelerinde devam etti. Dağıtımı bizzat gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

Ekipler, dört gruba ayrılarak Eşref Dinçer ve Hamidiye mahallerinin çevre yolu ilerisinde kalan sokaklarında dağıtım yaptı. İçinde iki maskenin bulunduğu steril paketleri Gemliklilere hediye eden Başkan Sertaslan mahalle sakinleri ile sohbet etme fırsatı da buldu. Ekipler, gün içinde 5 bini aşkın maskenin dağıtımını tamamladı. Öte yandan çevre mahalleler ve köylerde de muhtarlara maske dağıtımına başlandı.

Gemliklilerin maske ihtiyacına cevap vermeye çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, havaların ısınmasıyla salgının tepe noktaya ulaşacağı ve ardından düşüşe geçeceği beklentisi olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki haftaların oldukça önemli olduğunu hatırlatan Başkan Seraslan, "Ne kadar fazla önlem alırsak bu salgından o kadar az zararla kurtulacağız. Sokağa çıkma yasağı sürecinde de Gemlikliler yasağa uyarak bizlerin işlerini kolaylaştırdılar. 65 yaş üzeri, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olanların zaten sokağa çıkmalarını gerekiyor. Çıkmak zorunda olanların da kendilerini koruyabilmeleri için maskeleri onlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız ilçemizin farklı mahallelerinde devam edecek" dedi. - BURSA