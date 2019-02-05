Gemlik'te Mermer Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Gemlik'te bir mermer fabrikasında çıkan yangında bir kişi zehirlenirken, fabrikanın dinlenme salonu kullanılamaz hale geldi.
Gemlik'te bir mermer fabrikasında çıkan yangında bir kişi zehirlenirken, fabrikanın dinlenme salonu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Bursa Yalova yolu üzerinde bir mermer fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe sebep olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası fabrikanın misafirhane olarak kullanılan kısmı kullanılamaz hale geldi. Metehan T. isimli fabrika çalışanı dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi ile alakalı polis ekipleri tahkikat başlattı. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:20 Kaynak: İHA
Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
Öldürülen Kocasının Yerine Şirketin Başına Geçti, Rekor Satış Yaptı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı