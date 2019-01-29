Gemlik'te Metruk Binalar Yıkılıyor
1 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde metruk binalar yıkılıyor.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde metruk binalar yıkılıyor.
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, tehlike arz eden metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bir yandan kaçak yapılarla mücadele eden ekipler, diğer yandan da atıl durumda bırakılmış, tehlike saçan ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binaları yıkıyor.
Tespit edilen binaların birçoğunun kamulaştırıldığını, başta yeşil alan olmak üzere çiçeklendirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yapılacağının altını çizen Belediye Başkanı Yılmaz
, "Bir yandan modern Gemlik'i inşa etmek için ciddi çalışmalar yürütürken, diğer yandan da kötü görüntüleri tek tek ortadan kaldırıyoruz. Bazı mahallelerde sahipleri tarafından terkedilmiş, içerisinde kimsenin oturmadığı, bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuş pek çok bina bulunuyor. Dolayısıyla, insanlarımızın yaşadığı bölgelerde yıkılma tehlikesi bulunduğu için, can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlike arz ediyor. Boş oldukları için bazı kişiler tarafından kötü maksatlarla için kullanılabiliyor. Gemlik Belediyesi olarak bu tür binaları yıkıyoruz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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