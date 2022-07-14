Zanlının emniyetteki işlemlerinin ve kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Orhangazi, Hisarcık, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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