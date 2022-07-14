Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı

14.07.2022 14:13
Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüs çalan iki şüpheliden biri, Orhangazi ilçesinde yakalandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüs çalan iki şüpheliden biri, Orhangazi ilçesinde yakalandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız panelvan minibüsü fark ederek sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün kaçması üzerine kovalamaca sonucu Orhangazi Ovası'nda bir çiftlik evinin yakınında durdurulan aracın sürücü koltuğunda bulunan E.B. (17) gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, 16 J 7009 plakalı minibüsün plakalarının söküldükten sonra aracın içine bırakıldığı tespit edildi. Gemlik'ten çalındığı belirlenen araç ise otoparka çekildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ve kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Orhangazi, Hisarcık, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te minibüs çalan 2 şüpheliden biri Orhangazi'de kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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