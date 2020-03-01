Modern Pentatlon Federasyonunca Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Kent Konseyinin destekleriyle düzenlenen "Modern Pentatlon Yarışı" yapıldı.

Yüzme, koşu ve atış dallarındaki yarışlara 9, 11, 13 ve 15 yaş altı kategorilerinde 133 sporcu katıldı.

Yarışlar, cumartesi günü Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi Yüzme Havuzunda başladı. Pazar günü ise sporcular "Lazer Run" adı verilen yarışlarda koşu ve atış alanında kıyasıya mücadele etti. 200 metrelik koşunun ardından lazer tabancaları ile hedefi tutturmaya çalışan katılımcıları, aileleri ve Gemlikliler heyecanla izledi.

Sporcular 30 seri yüzme ile 30 seri koşu ve atışla yarışları tamamladı.

Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu organizasyon daha önce Gemlik'te bir kez yapıldı. Sporcularımızın yarışlara daha iyi hazırlanması, ilçemizin ülkemizde ve uluslararası alanda adının duyulması, zeytinimizin, denizimizin tanıtımını sağlamak için bu organizasyonlara imza atıyoruz. Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a, Kent Konseyimizde ve Belediye Spor Kulübümüzde emeği geçen herkese teşekkür ederim."