Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı
48 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:54 Kaynak: İHA
'nın Gemlik
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bir pizza firmasına ait motokurye Kumla Atamer kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Kazada motosikletli yaralanırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA
Espor takımı Pİ5, Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi
İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü
Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı