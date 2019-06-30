Son Dakika Haberleri: Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı

4 dakika önce

Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı, System.String[]
Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.
Edinilen bilgiye göre bir pizza firmasına ait motokurye Kumla Atamer kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Kazada motokurye çeşitli yerlerinden yaralanırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Espor takımı Pİ5, Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 16:36:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]