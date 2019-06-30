Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı

Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bir pizza firmasına ait motokurye Kumla Atamer kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Kazada motokurye çeşitli yerlerinden yaralanırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Espor takımı Pİ5, Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek

2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü

Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı