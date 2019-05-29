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Gemlik'te öğrenciler çevre konusunda büyüklere örnek oldu

53 dakika önce

2018-2019 öğretim dönemi süresince topladıkları kullanılmış pil ve atık yağları Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden 11 Eylül İlkokulu öğrencileri çevre bilinci konusunda büyüklerine örnek oldu.

Gemlik'te öğrenciler çevre konusunda büyüklere örnek oldu, System.String[]
2018-2019 öğretim dönemi süresince topladıkları kullanılmış pil ve atık yağları Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden 11 Eylül İlkokulu öğrencileri çevre bilinci konusunda büyüklerine örnek oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatlarıyla sürdürülen kampanyaya öğrenciler yaklaşık 135 bin kullanılmış pil ve 8 bin litre atık yağ toplayarak rekor destek verdi.

Konu hakkında açıklama yapan 11 Eylül İlkokulu Müdürü Abdulillah Bilir, öğrenciler ve velilere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, çevreyi korumanın önemine değindi. Doğayı korumanın atıkları değerlendirerek bertaraf etmekten de geçtiğini söyleyen Bilir, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz kampanyaya desteklerini esirgemediler. Temiz çevre bilincinin Gemlik'ten başlayarak, önce Bursa'ya ardından da tüm Türkiye'ye yayılmasını diliyoruz" dedi.

"Yeni nesil çevre bilinci ile yetişiyor"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise doğayı korumanın önemine değinirken, öğrencilerin ve velilerin çevre duyarlılığı için attıkları bu önemli adımların mutluluk verici olduğunu belirtti. "Doğa bize miras değil, çocuklarımıza olan borcumuz" diyen Başkan Sertaslan, Türkiye ve dünyanın bilinçsiz kirletilmesiyle gün geçtikçe doğal kaynakların kuruduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını kaydederken, yeni neslin doğa ve çevre bilinci ile yetiştiğini ve bu düzenin tersine çevirebileceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 38 bin pil toplayan 4. sınıf öğrencisi Erdem Arslan, 33 bin toplayan İsmail Efe Özçelik'e ve 17 bin pil toplayan Beril Deren'e bisiklet; 1700 litre atık yağ toplayan Dolunay Gedik, 935 litre atık yağ toplayan Elif Ayyüzük ve 240 kg atık yağ toplayan Belinay Gedik'e ise tablet hediye etti. Ayrıca öğrencilerin bu duyarlılığından dolayı Gemlik Belediyesi tarafından 11 Eylül İlkokulu'na spor malzemeleri hediye edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:01 Kaynak: İHA
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