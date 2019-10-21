Son Dakika Haberleri: Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

29 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.

Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.


Kaza 16 ZR 295 plakalı otomobil traktöre çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü Adil Ç. ve eşi yaralanarak, 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kaza ile alakalı soruşturma sürüyor. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
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