Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.
Kaza 16 ZR 295 plakalı otomobil traktöre çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü Adil Ç. ve eşi yaralanarak, 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kaza ile alakalı soruşturma sürüyor. - BURSA
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