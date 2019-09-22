Son Dakika Haberleri: Gemlik'te parklar pırıl pırıl
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Gemlik'te parklar pırıl pırıl

1 saat önce

Gemlik Belediyesi, çocuk parklarında temizlik ve bakıma devam ediyor.

Gemlik'te parklar pırıl pırıl, System.String[]

Gemlik Belediyesi, çocuk parklarında temizlik ve bakıma devam ediyor.


Gemlik'teki çocuk parkları, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla temizlik ve bakıma alındı. İlçenin çeşitli noktalarında parklar, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde yıkanarak atık ve kalıntılardan temizlendi. Tazyikli suyla gerçekleşen yıkama işleminde oyun alanları, yürüyüş yolları ve banklar yazın son günlerini yaşayan Gemlik'te hafta sonuna temiz şekilde yetiştirildi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, özverili çalışmalarından dolayı Temizlik İşleri ekiplerine teşekkür ederek parklarda bakımın düzenli olarak devam edeceğini söyledi. Başkan Sertaslan, "Gemlikliler, güneşli havalarda sahilde ve ilçemizin uygun alanlarında hem kendileri hem de çocukları ile bu temiz ve düzenli parklarımızda hoşça vakit geçirilebilmesini arzu ediyoruz. Bu düzenli çalışmaların yanında mevcut parklarımızın aydınlatma, güvenlik, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlarını giderirken ilçemize yeni parklar kazandırmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Gemliklilerin aileleri ile birlikte güvenli ve temiz şekilde nefes alabileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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