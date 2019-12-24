Gemlik'te refüjler zeytinle renkleniyor - Son Dakika

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Armutlu yolunda orta refüje zeytin ağacı naklederek örnek bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Önceden sökülen onlarca zeytin ağacını ilçenin çeşitli noktalarına nakleden ekipler, bu sefer de Gemlik Armutlu yolu üzerinde bulunan orta refüje naklettikleri zeytin ağacını dikti ve etrafında peyzaj çalışması yaptı.



Konuyla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Alihan Kuzu, belediye ekiplerinin ilçeyi yeşillendirme ve güzelleştirme çalışmalarına devam ettiğini, artık refüjlerde çiçek yerine daha dayanıklı bitkiler kullandıklarını, bu bitkilerin uzun ömürlü olması sebebiyle refüjlerin sene boyunca güzel görüntüsünü koruduğunu ifade etti.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise daha yeşil bir Gemlik için hızlı adımlar attıklarını kaydederken, Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytininin yetiştiği Gemlik'e ve zeytine yakışır refüjler tasarladıklarını belirtti. Sertaslan, "Gemlik'te çeşitli bölgelere zeytin ağaçlarını nakletmeye devam edeceğiz. Hiç durmadan Gemlik'e yakışır peyzaj çalışmaları yapacağız" dedi. - BURSA