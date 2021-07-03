Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları - Son Dakika

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sağanak etkili olurken, Bursa- Yalova yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika etkili olan sağanak nedeniyle Bursa- Yalova yolunda su birikintileri oluştu. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşarken, ulaşım bir süre durma noktasına geldi.