Gemlik'te sahipsiz hayvanlara mama desteği - Son Dakika

Borusan Liman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda bulmakta zorluk yaşayan sahipsiz hayvanlar için Gemlik Belediyesine kuru mama desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle kafe ve restoranların kapanması sonucu beslenmekte zorluk çeken sahipsiz kedi ve köpekler için yürütülen çalışmalara destek amacıyla firma tarafından bağışlanan 300 kilogram kuru mama, hayvanların birkaç günlük besin ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, mama desteği için firma yetkililerine teşekkür etti.

Sertaslan, ilçedeki sahipsiz hayvanların aç kalmaması için Gemlikli hayvanseverlerin de desteği ile haftanın belirli günlerinde mama odaklarına takviye yaptıklarını bildirdi.