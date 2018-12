Gemlik'te Şeb-i Arus Gecesi

Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği, Gemlik Tasavvuf Topluluğu ve Karabaş-i Veli Derneği ile birlikte organize ettiği Şeb-i Arus Gecesi büyük ilgi gördü.Gemlik Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hz. Mevlana'nın 745. ölüm yıldönümü anma etkinlikleri İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla Gemlik Spor Salonu'nda yapıldı. Karabaş-i Veli Tekkesi semazenlerinin sema gösterisinin büyük beğeni topladığı Şeb-i Arus Vuslat törenine, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz , AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Karaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.Gecede konuşan Gemlik Tasavvuf Topluluğu Başkanı Harun Kaya, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm gününe düğün günü, Şeb-i Arus diyen bir insan olduğunu vurgulayarak, Hz. Mevlana'nın iftihar tablosu adını verdiği yaşam öyküsünün tüm dünyaya örnek olmuş bilinen ve bilinmeyen yanlarını anlattı. Mevlana'yı, "Sevgiyi tüm dünyaya taşımış, her varlığı, her canlıyı, her insanı kusurlarıyla kabul etmiş, erdemli insanın adıdır " diye tanımlayan Kaya, Mevlana'nın beslendiği kaynağın da Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın resulü Hz. Muhammed olduğunu söyledi. Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ da kendine has anlatımıyla katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.Gemlik Tasavvuf Topluluğu Başkanı Harun Kaya ve Mesnevi Üstadı Mustafa Özbağ'a, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, çiçek ve hediye takdim etti. Gemlik'in en genç semazenlerine İcazet Belgeleri'nin verildiği gece sema gösterimiyle sona erdi.- Gemlik