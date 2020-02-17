Gemlik'te şehit Koray Pınar vefatının 4'üncü yılında anıldı - Son Dakika

Ankara 'da 17 Şubat 2016'da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Koray Pınar için isminin verildiği okulda vefatının 4'üncü yılında anma töreni yapıldı.

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