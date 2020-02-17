Gemlik'te şehit Koray Pınar vefatının 4'üncü yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'te şehit Koray Pınar vefatının 4'üncü yılında anıldı - Son Dakika

Gemlik'te şehit Koray Pınar vefatının 4'üncü yılında anıldı

7 saat önce

Ankara'da 17 Şubat 2016'da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Koray Pınar için isminin verildiği okulda vefatının 4'üncü yılında anma töreni yapıldı.

Gemlik'te şehit Koray Pınar vefatının 4'üncü yılında anıldı, System.String[]

Ankara'da 17 Şubat 2016'da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Koray Pınar için isminin verildiği okulda vefatının 4'üncü yılında anma töreni yapıldı.

Şehit Koray Pınar Ortaokulunda düzenlenen törene, şehidin babası Mehmet, annesi Ayten ve kardeşi Çağrı Pınar ile AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Koray Pınar anısına şiirler okunan, öğrencilerin gösterilerine yer verilen törenin ardından okulda hazırlanan anı köşesinin açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti, Ankara, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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