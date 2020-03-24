Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı - Son Dakika

Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde biri kadın iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

Gemlik'te sevgili cinayetinde gözaltı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde biri kadın iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.


Gemlik Serbest Bölgede bir fabrikada meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman K., önce sevgilisi Özlem M.'yi, ardından kendini silahla vurmuştu. Alınan bilgiye göre, Serbest Bölgede bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Özlem M.'yi 'iş müracaatında bulunacağım' diyerek oyalayarak çelik kapıyı açtıran ve Osman K.'nin içeri girmesini sağladıktan sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen Ö.C. isimli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından Bursa merkezde yakalanarak Gemlik'e getirildi. İlçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.


Kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden Özlem M. ve Osman K.'nin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:49 Kaynak: İHA

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