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Gemlik'te silah operasyonu

1 saat önce

Gemlik'te silah kaçakçısına yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

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Gemlik'te silah kaçakçısına yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Gemlik ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler havadan yapılan takipler sonucu operasyon düzenlendi. Kayhan Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca ile 79 adet 9 milimetre çapında, 27 tane de 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılarak silahlara el konuldu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
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