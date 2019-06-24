Gemlik'te silah operasyonu
1 saat önce
Gemlik'te silah kaçakçısına yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi.
Gemlik
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
'te silah kaçakçısına yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa
Gemlik ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler havadan yapılan takipler sonucu operasyon düzenlendi. Kayhan
Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca ile 79 adet 9 milimetre çapında, 27 tane de 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılarak silahlara el konuldu. - BURSA
Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı
Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!
120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı
Kadın polislere sözlü tacizde bulunan 4 kişi gözaltına alındı