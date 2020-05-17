Gemlik'te sokağa çıkan vatandaşlara müzik ziyafeti
Korona virüs sebebiyle aylardır evde oturan ve iki haftadır pazar günleri belirli saat aralıklarında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için Gemlik Belediyesi mini konser düzenledi.
Korona virüs sebebiyle aylardır evde oturan ve iki haftadır pazar günleri belirli saat aralıklarında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için Gemlik Belediyesi mini konser düzenledi.
Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilen konserleri çok sayıda Gemlikli izledi. Gemlik Zeytin Dalı Meydanı'nda fasıl ve Kayıkhane mevkiinde piyano resitali dinleyen 65 yaş üstü vatandaşlar moral buldu. Korona virüs günlerinin psikolojileri olumsuz etkilediğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Salgın sebebiyle evden çıkamayan büyüklerimiz zor günler geçirdi. İki haftadır pazar günleri belirli aralıklarda sokağa çıkıp temiz havanın ve güneşin tadını çıkartıp yürüyüş yapıyorlar. Biz de Gemlik Belediyesi olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımıza moral sağlaması amacıyla Kayıkhane mevkiinde piyano resitali gerçekleştirirken Zeytin Dalı Meydanı'nda ise fasıl grubumuz Türk Sanat Müziğinden eserler seslendirdi. Umarım bu konserler geçtiğimiz bu zor günlerde 65 yaş üstü hemşerilerimize biraz olsun moral olmuştur" dedi.
65 yaş üstü vatandaşlara sağlık konusunda da önerilerde bulunan Başkan Sertaslan, "En sıcak Mayıs aylarından birini yaşıyoruz. Büyüklerimizin özellikle güneşin dik olduğu saatlerde kendilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu zor günleri en kısa zamanda hep birlikte atlatacağız. Gemlik'te her zaman olduğu gibi yine yan yana ve omuz omuza yürüyeceğimiz günler yakındır" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 05:10 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Gemlik'te sokağa çıkan vatandaşlara müzik ziyafeti - Son Dakika
Son Dakika Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı