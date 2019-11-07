Son Dakika Haberleri: Gemlik'te su kesintisi
Son Dakika Güncel Gemlik'te su kesintisi

Gemlik'te su kesintisi

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde su kesintisi yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kurşunlu Mahallesinin Şükrükaya mevkii ve civarında 07.11.2019 - 07.12.2019 tarihleri arasında ve 08: 00-17: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
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